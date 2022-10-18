ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İlk bölümüyle ekranlara gelen dizinin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. ATV'nin yeni sezonunda ekranlara gelen Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. İlgiyle izlenen dizide yer alan Kurban Baba karakteri merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam Kurban Baba karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU NEDİR?

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN KİMDİR?

Kurban Baba, Cezayir'in en güvenilir arkadaşlarının başında geliyor. Derin ve öz konuşan bir adamdır. Dördü oğlan biri kız beş evladı ile birlikte çiftlikte yaşar. Cezayir döndükten sonra tüm çocukları Cezayir'in fedaisi olacaktır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KURBAN BABA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Kurban Baba karakterini Ali Seçkiner Alıcı canlandırmaktadır. Ali Seçinker Alıcı, 3 Temmuz 1965 Kars'ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı. Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı. En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.