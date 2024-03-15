Bekir Sakar kimdir? CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan Adayı Bekir Sakar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan adayı ise Bekir Sakar. Bekir Sakar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BEKİR SAKAR KİMDİR?

Bekir Sakar 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Yavuzeli Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.