Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan adayı ise Bekir Levent Ersoylu oldu. Bekir Levent Ersoylu kimdir? Bekir Levent Ersoylu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BEKİR LEVENT ERSOYLU KİMDİR?

Bekir Levent Ersoylu, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayıdır.