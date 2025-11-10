Haberler

BeIN Sports binasına kim, neden saldırdı? BeIN Sports saldırı olayı nedir?

İstanbul'un Ayazağa semtindeki BeIN Sports binası, bugün beklenmedik bir saldırı girişimiyle gündeme geldi. Polis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayda, silahlı bir kişi binaya girerek görüşme talebinde bulundu. Peki, BeIN Sports binasına kim saldırdı? BeIN Sports'a neden saldırıldı? BeIN Sports saldırı olayı nedir? İşte detaylar...

İstanbul Ayazağa'daki BeIN Sports binası, bugün şok edici bir olayla gündeme geldi. Polis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayda, silahlı bir kişi binaya gelerek görüşme talebinde bulundu. Peki, BeIN Sports binasına kim, neden saldırdı? BeIN Sports saldırı olayı nedir? Saldırıya dair detaylar haberimizde!

BEIN SPORTS BİNASINA KİM SALDIRDI?

Olayın içeriğinde yer alan bilgilere göre; Ayazağa'daki beIN Sports binasında görevli bir güvenlik görevlisinin eşi, silahlı biçimde binaya gelmiş ve görüşme talebinde bulunmuştur. Ekol TV'nin paylaştığı bilgilere göre:

Saldırganın eşi, söz konusu binada güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır.

Saldırgan, eşinin " Güntekin Onay'ın eşine hakaret ettiği" iddiasıyla binaya geldiğini ve Onay ile görüşmek istediğini belirtmiştir.

Olay yerine polis ekipleri hızla intikal etmiştir; bu bilgi, Ekol TV'nin tarafından kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu bilgiler hâlihazırda iddaa düzeyindedir. Olayla ilgili resmi bir kurum kaynaklı açıklama ya da soruşturma sonucu henüz kamuoyu ile paylaşılmamıştır. Bu nedenle "kim saldırdı" sorusuna verilebilecek en güncel cevap: güvenlik görevlisinin eşi olduğu aktarılan kişi tarafından saldırı girişiminde bulunulduğudur.

BeIN Sports binasına kim, neden saldırdı? BeIN Sports saldırı olayı nedir?

BEIN SPORTS BİNASINA NEDEN SALDIRILDI?

Gerçekleşen saldırı girişiminin motivasyonu hakkında şu iddialar öne çıkmaktadır:

Saldırgan, eşine yönelik hakaret edildiğini öne sürmüş ve bu nedenle binaya gelmiştir.

Görüşmek istediği isim olarak beIN Sports binasında görevli olan güvenlik görevlisinin yanı sıra Onay'ın eşine yönelik hakaret iddiasını ortaya koymuştur.

Bu iddia, saldırı girişiminin doğrudan kişisel bir meseleye dayandığını göstermektedir; yani saldırının arkasında kurumla değil, bireysel bir husumet olduğu değerlendirilebilir.

Polislerin açıklamaları ve olaydaki güvenlik önlemleri değerlendirildiğinde, içeride bir toplantı olduğu ya da binada yoğun bir personele şahit olunduğu yönünde bilgi bulunmamaktadır; saldırı, görüşme talebiyle gelme + silahla binaya yönelme biçimindedir.

Özetle: "Saldırının nedeni" olarak güvenlik görevlisi eşine yöneltilen hakaret iddiası ve bunun üzerine binaya silahla gelme aracıyla gerçekleşen görüşme talebi ön plana çıkmaktadır.

BEIN SPORTS SALDIRI OLAYI NEDİR?

Olay, beIN Sports'un İstanbul Ayazağa'daki binasına silahlı bir kişi tarafından baskın şeklinde gerçekleşmiştir.

Baskın sırasında polis ekipleri hızla olay yerine intikal etmiş ve görüşmeler başlatılmıştır.

Saldırganın amacı görüşme talep etmek olarak aktarılmıştır; silah bulundurma ve binaya giriş biçimi nedeniyle olay "silahlı baskın / saldırı girişimi" olarak nitelendirilmektedir.

Olayın ardından güvenlik ve polis soruşturması başlatılmıştır.

