BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle!

Fenerbahçe ile Galatasaray bu akşam Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport özet! Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti izle! Dev derbiyi mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Galatasaray- Fenerbahçe Bein Sport özet! Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti izle!

GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR?

FB GS maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

GALATASARAY- FENERBAHÇE BEİN SPORT ÖZETİ

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

91' Maçın sonuna 6 dakika ilave edildi.

89' Yunus Akgün'ün ceza sahasının dışından çektiği plase şut az farkla dışarı gitti.

88' İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Youssef En-Nesyri topla buluştu. Nesyr'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

86' Kaan çıkıyor, Victor Nelsson giriyor.

85' İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortada En Nesyri kaleci Muslera'ya faul yapıyor.

85' Galatasaray Kerem ile serbest vuruş kullanacak.

84' Torreira, Sara ve Barış çıkıyor. Jelert, Berkan ve Kerem Demirbay giriyor.

83' Fenerbahçe Cengiz'le gole yaklaştı. Çektiği şut Davinson'dan döndü.

82' Szymanski'nin uzaklardan çektiği şut Muslera'nın kucağında kaldı.

81' Galatasaray'da oyuncu değişikliği hazırlıkları sürüyor!

80' Fred ve Maximin çıkıyor. Mert Hakan ve Cengiz giriyor.

80' Maximin'in uzaklardan çektiği şut farkla dışarı gitti.

77' Savunma arkasına atılan pasta En Nesyri topla buluşamadı.

76' Oyunun temposu şu dakikalarda düşük!

75' Mertens çıkıyor yeni transfer Sallai giriyor!

75' Youssef En-Nesyri, Sara'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

71' Jakobs da sarı kart gören bir diğer isim!

71' Fred, elle oynamadan dolayı sarı kart gördü.

70' Çağlar sağ kanatta yerde kaldı. Karar serbest vuruş!

69' Oyunun temposu şu dakikalarda biraz düştü.

68' Oyun devam ediyor! İnceleme bitti.

68' İnceleme sürüyor!

68' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Yunus golü buldu fakat karar ofsayt!

67' Djiku kenarda En Nesyri oyunda!

66' Kaan Ayhan'ın savunma arkasına attığı pasta Osimhen Çağlar ikili mücadelesi sonucu yaşandı. Başarılı olan taraf Çağlar!

65' Barış Alper, Oosterwolde'ye yaptığı hareketten dolayı sarı kart görüyor.

64' Barış Alper'in sağ kanattan yaptığı orta herkesi aştı.

63' Dzeko penaltı vuruşunda kaleciyi mağlup etmeyi başardı.

63' GOOOOOOL DZEKO! 1-3

62' Abdülkerim'in Fred'e yaptığı faul hem penaltı hem sarı kart ile cezalandırılıyor!

61' Fenerbahçe penaltı kazanıyor!

61' İrfan Can girdi. Tadic çıktı!

60' Ceza sahasında Torreira ile Sara harika al ver yaptı. Yakın mesafeden kaleyi harika bir şutla bulan Sara golü buldu.

59' GOOOOOL SARA! 3-0

59'Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği hazırlıkları!

53' Fenerbahçe gole yaklaştı! Oosterwolde'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş bir şekilde topla buluşan Fred'in şutu farkla dışarı gitti.

52' Yunus Akgün'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Barış topu ayağından açtı. Karar aut!

51' Fenerbahçe'de Maximin Fred'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya geldi. Çektiği şutu kaleci Muslera kurtardı. Öncesinde ofsayt var!

50' Galatasaray ön alan baskısı yapıyor.

49' Savunma arkasına Barış Alper'e atılan pas doğrudan kaleci Livakovic'e gitti.

49' Mertens'in savunma arkasına Barış'a attığı pasta Fenerbahçe savunması araya girdi.

48' Fenerbahçe'de Dzeko'dan aldığı pasta Tadic ofsayta yakalandı.

48' İkinci yarı Fenerbahçe ataklarıyla başladı!

46' Fenerbahçe korner kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

46' İkinci yarının başında İsmail yerine Amrabat girecek.

D.A. İlk yarı bitti. Fenerbahçe:0 Galatasaray: 2

45' Dzeko savunma arkasına gönderdi. Muslera açılarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

45' Galatasaray sağ kanattan tehlikeli geldi. Barış'ın ceza sahasına çevirdiği topta hiçbir Galatasaraylı yok!

45' Dzeko'nun indirdiği şutta topla buluşan Tadic'in şutu etkisiz kaldı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Maximin'in açtığı ortada doğrudan dışarı gitti.

44' Fenerbahçe sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

43' Kaan Ayhan, Maximin'e yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

43' Galatasaray sağ kanattan tehlikeli geldi. Barış Alper ceza sahasına çevirdi. İçeride hiçbir Galatasaraylı yok!

38' Fred'in serbest vuruşu az farkla dışarı gitti.

38' Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

37' Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart bekliyor.

36' Fenerbahçe'de Dzeko gole giderken Davinson tarafından düşürüldü. Sarı kart!

35' Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği topta Syzmanski topa istediği gibi vuramadı.

35' Osimhen'in savunma arkasına pasında Mertens'in aşırtması dışarı gitti.

33' Maximin'in uzaklardan çektiği şutu kaleci Muslera çift seferde kurtardı.

31' Kullanılan serbest vuruşta Çağlar kafayla indirdi. Top doğrudan kaleciye gitti.

30' Yusun Akgün, Tadic'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

30' Yusun Akgün, Tadic'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

28' Ceza sahasına açılan ortada Osimhen topu göğsüyle indirdi. Mertens'in yakın mesafeden çektiği şut GOL oldu.

28' GOOOOOOOOL MERTENS!!

27' Şut: Fenerbahçe 6 Galatasaray 3

24' Syzmanski'nin kullandığı serbest vuruşu Galatasaray savunması karşıladı.

23' Fenerbahçe ve Galatasaray kulübelerine sırasıyla sarı kartlar gösterildi.

22' Szymanski'nin pasında topla buluşan Oosterwolde'nin şutunu Muslera çıkardı.

21' İsmail Yüksek'ten seken topu vole şutuyla karşılayan Torreira'nın uızaklardan şutu kaleci Livakovic'e çarparak kaleye giriyor.

20' GOOOOOOL TORREİRA !!!

20' BÜYÜK FIRSAT KAÇTI. Mertens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sara'nın şutunu Livakovic çıkardı. Karar korner.

19' Jakbos'un sol kanattan açtığı ortayı Fenerbahçe savunması uzaklatırdı.

18' Galatasaray kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

17' Dzeko'nun kafa vuruşu dışarı gitti.

17' Fenerbahçe sağ kanattan korner kazandı.

16' Galatasaray Kaan Ayhan ile geldi. Verdiği pasta Osimhen topla buluşamadı.

16' Tedavi bitti. Oyun devam ediyor.

15' Galatasaray'da Mertens için sağlık ekipleri oyunda.

14' Galatasaray'da Mertens kendini yere bıraktı.

13' Oyunun temposu şu dakikalarda biraz düştü.

12' Mertens'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı gitti.

11' Mertens tehlikeli bir noktada yerde kaldı. Karar serbest vuruş!

10' Fred'in savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Dzeko ceza sahasına Szymanski'ye çevirdi. Sebastian'ın şutu az farkla dışarı gitti.

9' Galatasaray ön alan baskısı yapıyor.

8' Orta alanda Tadic yerde, karar faul!

8' Maximin çalımlarla geldi ceza sahasının dışından çektiği şut Galatasaray defansından döndü.

7' Mertens'in uzaklardan şutu dışarı gitti. Mertens korner bekliyor!

6' Fenerbahçe'de orta sahada Dzeko yerde! Karar faul!

5' Fenerbahçe korner kullanacak.

4' Maximin sol kanattan harika geldi. Ceza sahası içinde Torreira'nın karşısında yerde kaldı. Karar korner!

3' Fred'in Barış'a yaptığı hareket faul!

1' Maximin sol kanattan çalımlarla geldi. Ceza sahasına girip çektiği şut defanstan döndü.

1' Galatasaray maça hızlı başladı. Sağ kanattan açılan orta Osimhen'i geçti.

1' Derbi başladı. İki takıma da başarılar...