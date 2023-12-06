Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Behzat Ç. dizisi, 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi' adıyla izleyici karşısına çıkmaya çalışıyor. Peki, Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

İzleyiciyle buluşacak olan dizinin dün akşam verilen yeni sezon yemeğine Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Evliya Aykan, Burak Dakak, Derin Beşikçioğlu, Önder Selen, Alper Kut, Selen Öztürk, Devrim Yakut, Güven Kıraç, yapım ekibi ve sinema yazarları katıldı. Peki, Behzat Ç. 2. sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. Çekiç ve Gül yeni bölüm hangi tarihte yayınlanacak?

BEHZAT Ç. 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Behzat Ç.: Çekiç ve Gül 2 dizisi 7 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. hikayesi" BluTv platformu üzerinde izleyicisi ile buluşacak.

BEHZAT Ç. ÇEKİÇ VE GÜL NEREDE YAYINLANIYOR?

Sevilen dizinin yeni sezonu 06 Aralık tarihinde BluTV platformu üzerinde izleyicileri ile buluştu. Toplamda 8 bölüm süreceği duyurulan dizinin beklenen ilgiyi gördüğü söylendi. Ayrıca Dizinin yayınlanacağı tarihin 0 ve 6 rakamlarından oluşmasının da Ankara'nın plaka kodu olduğunu düşünülüyor.