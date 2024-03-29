Basketbol tarihinde bir oyuncu kariyerinde en fazla toplam kaç sayı atmıştır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma!

Survivor 2024'te bugün günü Bil Bakalım oynanıyor. İlginç soruların yer aldığı bölümde Basketbol tarihinde bir oyuncu kariyerinde en fazla toplam kaç sayı atmıştır sorusunun yanıtı merak edildi. Peki, Basketbol tarihinde bir oyuncu kariyerinde en fazla toplam kaç sayı atmıştır?

BASKETBOL TARİHİNDE BİR OYUNCU KARİYERİNDE EN FAZLA TOPLAM KAÇ SAYI ATMIŞTIR?

NBA normal sezon kariyerinde 30 bin sayı barajını geçen 7 isim: