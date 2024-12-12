Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Heidenheim maçı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI CANLI YAYIN

Başakşehir Heidenheim maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Heidenheim maçı saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Heidenheim maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Heidenheim maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR HEİDENHEİM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Heidenheim maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.