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Başakşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

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Başakşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Başakşehir, yeni gelişen bölgelerden biridir. Modern konut projeleri ve spor tesisleri ile dikkat çeker. Başakşehir'e gidecek olan vatandaşlar Başakşehir İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Başakşehir harita gösterimi ve uydu görüntüleri!

Başakşehir hangi yakada? Başakşehir, yeni gelişen bölgelerden biridir. Modern konut projeleri ve spor tesisleri ile dikkat çeker. Başakşehir'e gidecek olan vatandaşlar Başakşehir İstanbul'un neresinde, karşıda mı merak ediyor. Peki, Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı, nereye bağlı? İşte Başakşehir harita gösterimi ve uydu görüntüleri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR HANGİ YAKADA?

Başakşehir, İstanbul'un Avrupa yakasında yer almaktadır. İstanbul'un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Başakşehir, modern konut projeleri ve geniş yeşil alanları ile dikkat çeker. İlçede yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bölgenin sağlık alanındaki önemli bir merkezidir. Ayrıca, Başakşehir Futbol Kulübü'nün stadyumu da burada bulunmaktadır.

Başakşehir, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin merkezi haline gelmiştir. İlçede yer alan parklar, spor kompleksleri ve alışveriş merkezleri, bölge halkı için çeşitli aktiviteler sunar. Ayrıca, yeni yapılan konut projeleri ve altyapı yatırımları ile Başakşehir, İstanbul'un önemli yerleşim alanlarından biri haline gelmiştir.

BAŞAKŞEHİRHARİTADA NEREDE?

İstanbul Başakşehir'in haritadaki konumu şu şekildedir:

Başakşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Başakşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?

BAŞAKŞEHİR NEREDE?

Başakşehir, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan modern bir yerleşim bölgesidir. İlçe, 2008 yılında Küçükçekmece, Avcılar ve Esenler ilçelerinin bazı mahallelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Hızla gelişen Başakşehir, modern konut projeleri ve sosyal olanakları ile dikkat çekmektedir.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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