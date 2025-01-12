BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Başakşehir Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun devam eden haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Başakşehir Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Başakşehir Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?



Başakşehir Galatasaray 11'i henüz açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Kemen, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek

Galatasaray: Muslera, Kaan-Sanchez-Abdulkerim-Jakobs, Torreira-Kerem, Yunus-Mertens-Barış, Osimhen