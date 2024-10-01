Barcelona Young Boys kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Barcelona Young Boys özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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BARCELONA YOUNG BOYS MAÇI KAÇ KAÇ?

Barcelona Young Boys maçı 4-0'lık Barcelona üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

BARCELONA YOUNG BOYS ÖZET

Barcelona Young Boys maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Barcelona Young Boys maç özeti linki üzerinden Barcelona Young Boys özetine ulaşabilirsiniz.

BARCELONA YOUNG BOYS ÖZET VİDEOSU

BARCELONA YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMANDI?

Barcelona Young Boys maçı 1 Ekim 2024 günü oynandı.

BARCELONA YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Barcelona Young Boys maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.