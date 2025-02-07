BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubeleri öğle arası
Bankacılık işlemlerini şubeden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "Bankalar kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Özellikle maaş günü, döviz alım-satımı ve diğer finansal işlemler için zaman kaybetmek istemeyenler, güncel banka mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubeleri öğle arası kaçta?
Bankacılık işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini merak ediyor. Maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri gibi finansal işlemler için şubeye gitmeyi planlayan müşteriler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların mesai saatlerini araştırıyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor ve akşam kaçta kapanıyor? İşte detaylar…
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00 saatlerinde kapanıyor.
Ancak, öğle arası saatleri bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle müşterilerin şube ziyaretinden önce güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.