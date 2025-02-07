BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka şubeleri öğle arası

Bankacılık işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini merak ediyor. Maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri gibi finansal işlemler için şubeye gitmeyi planlayan müşteriler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların mesai saatlerini araştırıyor. Peki, bankalar sabah kaçta açılıyor ve akşam kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00 saatlerinde kapanıyor.

Banka çalışma saatleri

Ancak, öğle arası saatleri bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Bu nedenle müşterilerin şube ziyaretinden önce güncel çalışma saatlerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

Ziraat Bankası öğle saatleri

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

Türkiye İş Bankası çalışma saatleri

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

Yapıkredi çalışma saatleri

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

QNB Finansbank şubeleri