BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Banka şubeleri öğle arası kaçta? Bankalar kaçta kapanıyor?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini sıkça araştırıyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için şubeye gitmeyi düşünenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta hizmet vermeye başlıyor, akşam saat kaça kadar açık? İşte, güncel banka mesai saatleri ile ilgili detaylar...

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00'de kapanıyor.

QNB Finansbank çalışma saatleri

Ancak öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar 12.30 - 13.30 arasında öğle tatiline girerken, diğerleri bu saatlerde sınırlı personel ile hizmet vermeyi sürdürebilir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

Ziraat Bankası şubeleri

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

İş Bankası öğle arası

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

Yapı Kredi çalışma saatleri

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Akbank şubeleri