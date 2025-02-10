BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Banka şubeleri öğle arası kaçta? Bankalar kaçta kapanıyor?
Bankacılık işlemlerini şubeden yapmak isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor?", "Şubeler kaçta kapanıyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Özellikle maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale işlemleri için zaman kaybetmek istemeyenler, güncel banka mesai saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, 10 Şubat 2025 itibarıyla bankalar sabah kaçta açılıyor? İşte detaylar…
Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, banka çalışma saatlerini sıkça araştırıyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz alım-satımı gibi finansal işlemler için şubeye gitmeyi düşünenler, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bankalar sabah kaçta hizmet vermeye başlıyor, akşam saat kaça kadar açık? İşte, güncel banka mesai saatleri ile ilgili detaylar...
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Türkiye genelinde hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00'de kapanıyor.
Ancak öğle arası saatleri bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Bazı bankalar 12.30 - 13.30 arasında öğle tatiline girerken, diğerleri bu saatlerde sınırlı personel ile hizmet vermeyi sürdürebilir.