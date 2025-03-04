BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: 4 Mart Salı bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?

4 Mart Salı günü itibarıyla bankacılık işlemlerini şubelerden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel çalışma saatlerini araştırıyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi finansal işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle tatili sürelerini merak ediyor. Peki, bankalar sabah saat kaçta hizmet vermeye başlıyor, öğle arası saatleri ne zaman? İşte, bankaların çalışma saatlerine dair tüm detaylar…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Genel olarak, Türkiye'deki bankalar hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası molası 12:30-13:30 saatleri arasındadır. Ancak, bazı bankaların şubeleri ve bulundukları lokasyonlara göre çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir. Özellikle alışveriş merkezleri veya havaalanlarında bulunan şubeler, hafta sonları da hizmet verebilmektedir.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası şubeleri

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

İş Bankası şubeleri

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

Yapı Kredi şubeleri

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Akbank şubeleri