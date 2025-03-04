BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2025: 4 Mart Salı bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saatleri kaç?
Bankacılık işlemlerini şubeler üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle maaş çekme, EFT, havale ve döviz işlemleri gibi finansal ihtiyaçlar için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, Akbank ve diğer büyük bankaların mesai saatleri oldukça önemli. Peki, bankalar sabah saat kaçta hizmet vermeye başlıyor? İşte, bankaların açılış ve kapanış saatlerine dair tüm merak edilenler…
4 Mart Salı günü itibarıyla bankacılık işlemlerini şubelerden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel çalışma saatlerini araştırıyor. Maaş çekme, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi finansal işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle tatili sürelerini merak ediyor. Peki, bankalar sabah saat kaçta hizmet vermeye başlıyor, öğle arası saatleri ne zaman? İşte, bankaların çalışma saatlerine dair tüm detaylar…
BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
Genel olarak, Türkiye'deki bankalar hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Öğle arası molası 12:30-13:30 saatleri arasındadır. Ancak, bazı bankaların şubeleri ve bulundukları lokasyonlara göre çalışma saatlerinde farklılıklar olabilir. Özellikle alışveriş merkezleri veya havaalanlarında bulunan şubeler, hafta sonları da hizmet verebilmektedir.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan Ziraat Bankası şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00saatleri arasında hizmet vermektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri ise sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.