Bahis gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakemden ortak açıklama

Bahis gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ortak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bizler, TFF bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle 'AKTİF' olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Türkiye'de görev yapan ve bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ortak bir açıklama yayımladı.

'BAHİS OYNAMADIK!'

Yapılan açıklamada, "152 futbol hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığınızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalarda asla bahis oynamadığımızı bilginize sunarız." denildi.

İşte yapılan o açıklama;

Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve "Hakemlerin AKTİF olarak bahis oynadığı" yönündeki haberler üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Öncelikle bu kadar bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda, bünyesine yıllarca hizmet ettiğimiz bu kurumun bizi bu kadar yalnız ve çaresiz bir şekilde toplumun önüne atmasını ve kamuoyunda hakkımızda yapılan çirkin yakıştırmaları üzüntüyle takip etmekteyiz.

Bizler, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapmış 152 Futbol Hakemi olarak, iddialarda yer aldığı şekliyle "AKTİF" olarak bahis oynamadığımızı ve bu 152 kişiden hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Buna rağmen, bugün kamuoyuna "aktif olarak bahis oynayan hakemler" şeklinde yansıtılması hem gerçeği çarpıtmakta hem de emeklerimizi hiçe saymaktadır. Türk futboluna "Temiz eller" operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz. Umarız ki "Temiz eller" operasyonu adı altında yürütülen bu eylem tamamen layığıyla ve doğru verilere dayanarak ilerler, asıl suçlunun ve suçsuzun kim olduğunu ortaya çıkartır. Çünkü bu konunun geride koca bir enkaz bırakacağını ve tamamen doğrular ortaya çıkarsa birçok spor paydaşının yara alacağını, alt ve üst

liglerde bulunan bir çok kişinin artık görev alamayacağımı düşündüğümüz için bu eylemin ört pas edilmesinden endişe etmekteyiz. Federasyon bünyesinde bulunan her paydaşın gerekli incelemeye tabii tutulması en büyük beklentimizdir. Bu konunun sonuna dek takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Bizler, uzun yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, binlerce karşılaşmada tarafsızlık, adalet ve dürüstlük ilkeleriyle görev yapmış insanlarız. Her birimiz bu mesleğe gönülden bağlı, adalet duygusunu sahada yaşatmak için büyük fedakârlıklar göstermiş kişileriz.

Kamuoyundan beklentimiz; gerçek dışı ve eksik bilgilere itibar edilmemesi, süreç tamamlanmadan hüküm verilmemesi ve yıllarca futbolun içinde alın teriyle mücadele eden insanların emeğinin, karakterinin ve adalet duygusunun göz ardı edilmemesidir. Bizler, tüm hukuki ve etik yollarla hakkımızı aramaya; futbolun adaletine, vicdanına ve kamu sağduyusuna güvenmeye devam edeceğiz. Saygılarımızla.'

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Göksel:

tamam inandık

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHAKAN ONGAN:

at yalanı seveyim inananı

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan:

yönetmediğin maçta bahis oynamamış olabilirsin. Ya arkadaşının yönettiği maça oynamışsan nasıl olacak. birbirinizi yönettiği maçlara oynamışsanız nasıl olacak?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7y66dfsr5k:

sayenizde eski futbolun tadı yok canınız yanacak ki etik hakemlik yapacaksınız kendinize bi çeki düzen verin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
