Baba dizisi Büşra kimdir? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız nereli? - Haberler

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba'da Büşra karakteri araştırılıyor. Özge Yağız'ın hayat verdiği Büşra karakterini haberimizde yer verdik. Peki, Baba dizisi Büşra kimdir? Özge Yağız kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız nereli? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Yağız, 20 Eylül 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Başkent Üniversitesi'nden mezun olan oyuncunun asıl mesleği ise Diyetisyendir. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol Reyhan'ı oynadı. İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayınlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda bulundu ve 2021 yılında İçimizden Biri adlı dizide Havva karakterini oynadı.

Yemin dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlanmıştı. Oyuncu 1,69 boyunda ve 62 kilodur.

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