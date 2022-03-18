Aziz son bölüm izle! Aziz 18. bölüm full HD izle! Aziz 18. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? Aziz son bölümde neler oldu?

Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Aziz son bölüm izle! Aziz 18. bölüm full HD izle! Aziz 18. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aziz her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 17. Bölümünde; Aziz, Efnan'ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar. Bu sancılı yolculuk esnasında ise Efnan'ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir. Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz'in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan'ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

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AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz 18. Bölüm Fragmanı yayında. Aziz'in Efnan'la düğününü tüm Antakya'ya duyurduğu tanıtımda genç aşıkların mutlu günü için hazırlıklar başlıyor. Kınası yapılan Efnan'ın güzelliği göz doldururken, sevilen çiftin gelinlik ve damatlıkla görüldüğü anlar büyük beğeni kazanıyor. Aziz'e karşı yenilgiyi kabullenemeyen Pierre ise Aziz ile Efnan'ın bu mutlu gününü bozmak için son hamlesini yapıyor. Pierre'in düğünde ne yapacağı merak konusu olurken patlayan silah sesi ve yaşanan korku dolu anlar akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. "Aziz ile Efnan'ın düğününde neler olacak?" sorusunun yanıtı için şimdiden nefesler tutuldu!

AZİZ KONUSU NE?

Aziz dizisinde, Antakya'da zengin bir ailenin oğlu olan Aziz'in hikayesi ekrana gelecek. 1930'lu yıllara izleyicileri götürecek olan dizi Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasının hemen öncesindeki dönemi anlatacak. Hatay'ın ana vatana katılımının heyecanının da yansıtılacağı Aziz dizisi, yeni sezonun en etkili hikayelerinden birisi olacak. Yıldırım, Aziz Payidar adlı bir karaktere hayat verecek. Dizide bir Fransız Teğmenin ölümüne neden olan Aziz, büyük aşkı Dilruba'yı da arkasında bırakıp baba ocağını terk edecek. Olayın unutulmasının ardından doğduğu kente geri dönecek olan Aziz için yepyeni bir hayat başlayacak..

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar ( Murat Yıldırım ) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba ( Damla Sönmez ) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın ( Simay Barlas ) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar.

Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.

Efnan (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.

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