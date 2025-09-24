Türkiye hazır giyim sektöründe son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Aydınlı Hazır Giyim Grubu'nun kaderinin değişmeye hazırlanmasıydı. Bünyesinde dünyaca ünlü markaları barındıran bu dev grup, 690 mağazası ve geniş uluslararası ağıyla sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak biliniyor. Peki, Aydınlı Hazır Giyim Grubu satıldı mı, kime satıldı? Aydınlı Hazır Giyim ne kadara satıldı? Aydınlı Hazır Giyim Grubu hakkında tüm detaylar haberimizde...

AYDINLI HAZIR GİYİM GRUBU SATILDI MI?

Evet, Aydınlı Hazır Giyim Grubu 23 Eylül 2025 tarihinde yapılan ihaleyle satıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen bu satış, Hazine'ye ait hisselerin devrini kapsıyor ve sektör açısından büyük yankı uyandırdı.

AYDINLI HAZIR GİYİM GRUBU KİME SATILDI?

Aydınlı Giyim Grubu'nun yeni sahibi, Saat&Saat markasının sahibi olan grup oldu. Yapılan ihale sonucunda, Saat&Saat en yüksek teklifi vererek Aydınlı Grubu'nun yeni sahipliğini üstlendi. Bu hamle, hem hazır giyim hem de perakende sektöründe stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

AYDINLI HAZIR GİYİM NE KADARA SATILDI?

Grubun satış bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. Bu rakam, Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka Pazarlama, PCU Tekstil Mümessillik ve Aydınlı Moda Tekstil şirketlerinin Hazine'ye ait hisselerinin tamamını kapsıyor. Böylece Türkiye'nin önemli hazır giyim markalarından biri, yeni bir yatırımcıyla yoluna devam edecek.

AYDINLI HAZIR GİYİM GRUBU KİMDİR?

Aydınlı Giyim Grubu, Türkiye'nin en köklü hazır giyim şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Grup, U.S. Polo Assn., Pierre Cardin ve Cacharel gibi dünyaca ünlü markaların lisans haklarını elinde bulunduruyor ve 45 ülkede faaliyet gösteriyor. Toplam 690 mağazasıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda önemli bir oyuncu olarak tanınıyor.

Grubun geçmişi de oldukça dikkat çekici: 2017 yılında FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'ya ait olan grup, sonrasında Hazine mülkiyetine geçti ve TMSF tarafından yönetilmeye başlandı. Saat&Saat'in bu satın almayla sektördeki gücünü artırması ve Aydınlı markalarının uluslararası bilinirliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Satışın kesinleşmesi için ihale komisyonunun onayı bekleniyor ve süreç tamamlandığında, Aydınlı Giyim Grubu'nun yeni yönetimi ve stratejik planları sektörde yakından takip edilecek.