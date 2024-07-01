Avusturya- Türkiye maçı nerede oynanacak? Avusturya- Türkiye maçı saat kaçta, nerede?

EURO 2024'te son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Avusturya- Türkiye maçı nerede oynanacak? Avusturya- Türkiye maçı saat kaçta, nerede?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda, 2 Temmuz salı günü Avusturya ile Türkiye karşılaşacak.

LEIPZIG NEREDE?

Leipzig, Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı 590.000 nüfusu aşkın büyük iki şehirden biridir. Leipzig Kuzey Alman Ovası'nın güney ucunda bulunmaktadır ve "Weisse Elster", "Pleisse" ve "Parthe" nehirlerinin kavşağında konumlanmıştır. Orta Saksonya eyaletinde aşağı Saksonya sınırında Halle şehri ile komşudur.

Amerikan Mercer adlı işletme danışma firmasının hazırladığı uluslararası "hayat kalitesi indeksi" anketlerinin sonuçlarına göre 2010'de Leipzig dünyada en iyi hayat yaşanabilen şehirler sırasında 68. sırayı almıştır.