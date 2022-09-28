Birçok farklı yapım ile birlikte hizmet veren televizyon kanallarından bir tanesi de Atv'dir. Bünyesinde yayınlanmakta olan programlar sebebiyle insanlar "Atv canlı izle" aramasını yapıyorlar. Oldukça fazla izleyici kitlesine sahip olan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı ve diğer programlar nedeniyle Atv Full HD izleme linki insanlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edenler için Atv CANLI İZLE! Atv Full HD izleme linki! Atv 28 Eylül yayın akışı, HD izle! Müge Anlı Canlı İzle!

Atv Canlı izle araması, Atv kanalında yayınlanacak olan programları kaçırmamak için internet üzerinden izlemek isteyenlerin yaptığı bir aramadır. Farklı nedenler ile birlikte insanlar, yayınları internet üzerinden izlemeyi tercih edebiliyorlar. Bu yayınlar arasında Atv kanalının canlı yayını da bulunuyor. İşte merak edenler için Atv CANLI İZLE! Atv Full HD izleme linki! Atv 28 Eylül yayın akışı, HD izle! Müge Anlı Canlı İzle!

ATV CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Mutfak Bahane, Esra Erol'da, Kardeşlerim, Bir Küçük Gün Işığı, Kim Milyoner Olmak İster? gibi programları canlı izlemek isteyen vatandaşlar, ATV CANLI İZLE'ye tıklayarak Atv kanalını canlı izleyebilir.

ATV 28 EYLÜL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

ATV HD KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV HD

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12053

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

Audio PID : 1405

Video PID : 1305

Kapsama Alanı : Doğu

ATV KANALININ FREKANSI NEDİR?

Kanal adı: ATV

Uydu : Türksat 4A

Frekans : 12054

Sinyal Oranı : 27500

Polarizasyon : H (Horizontal) - Yatay Doğu

FEC : 5/6

ATV KANALI HAKKINDA

ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından biridir. Tüm Türkiye'ye yayın yapan ulusal kanal, genelde dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır.