ATM'ler hangi durumlarda kartı yutar? ATM kartı yutarsa ne olacak?
EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, ATM'lerdeki işlem menüsünde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni güvenlik önlemi sayesinde 'Hesap bilgilerini güncelle', 'Şifre değiştir' gibi şüpheli işlemler sırasında tüm bankalar kartları hemen yutacak. Bu durumda kartınız yutulduğunda bankanızla iletişime geçmeniz gerekecek.
EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, Atm'lerdeki işlem menüsünde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni güvenlik önlemi sayesinde "Hesap bilgilerini güncelle", "Şifre değiştir" gibi şüpheli işlemler sırasında tüm bankalar kartları hemen yutacak. Peki, Atm'ler hangi durumlarda kartı yutar? ATM kartı yutarsa ne olacak?
ATM KARTI YUTARSA NE OLACAK?
Son günlerde Atm'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, Atm'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.
ATM'LER HANGİ DURUMLARDA KARTI YUTAR?
- Şifrenin üç kez yanlış girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak kartınız yutulabilir. Bu sayede, çalınmış veya kaybolmuş kartların kullanılmasının önüne geçilir.
- Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi: Borcunuz nedeniyle bankanız tarafından kartınızın iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir.
- Kartın son kullanma tarihinin geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir.
- ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi: Nadir de olsa, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi durumunda kartınız yutulabilir.
- Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankanıza bildirmeniz durumunda, kartınız yutulabilir.