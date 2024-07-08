EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, Atm'lerdeki işlem menüsünde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni güvenlik önlemi sayesinde "Hesap bilgilerini güncelle", "Şifre değiştir" gibi şüpheli işlemler sırasında tüm bankalar kartları hemen yutacak. Peki, Atm'ler hangi durumlarda kartı yutar? ATM kartı yutarsa ne olacak?

ATM KARTI YUTARSA NE OLACAK?

Son günlerde Atm'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, Atm'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.

ATM'LER HANGİ DURUMLARDA KARTI YUTAR?