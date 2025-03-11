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Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

İlk maçı Real Madrid 2-1 kazandı ve rövanş için avantaj sağladı. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı saat kaçta, şifresiz izlenebilecek mi? İşte tüm ayrıntılar…

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

?Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 12 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacaktır.

Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacaktır.

ATLETICO MADRID REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı, Tabii Spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

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