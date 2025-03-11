Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İlk maçı Real Madrid 2-1 kazandı ve rövanş için avantaj sağladı. Peki, Atletico Madrid - Real Madrid maçı şifresiz mi yayınlanacak? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. Atletico Madrid - Real Madrid rövanş maçı saat kaçta, şifresiz izlenebilecek mi? İşte tüm ayrıntılar…

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

?Atletico Madrid ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 12 Mart 2025 Çarşamba günü oynanacaktır.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda saat 23:00'te başlayacaktır.

ATLETICO MADRID REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Madrid maçı, Tabii Spor platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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