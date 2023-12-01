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Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE!

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Ateş Kuşları yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Ateş Kuşları 33.bölüm canlı izleme linki!

ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ateş Kuşları dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Kullanıcılar tarafından, Ateş Kuşları yeni bölüm izle! Ateş Kuşları 33.bölüm canlı izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ateş Kuşları 31.bölüm canlı izleme linki!

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM NE OLDU?

"Senin kardeşin benim kardeşim!'

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşinde. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibi! Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor! Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlı!

Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi?

Mercan'ın ailesine ulaşabilecekler mi?

Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

Sare ve Mete'nin gizemli geçmişi

Bu araştırma Sare'nin geçmişte derinlere gömdüğü bazı şeyleri hatırlatır. Belli ki bir şerefsiz baba da Sare'de var! Ama bu nasıl bir baba ki Mete de Sare de onu Ateş Kuşları'na anlatmamaya kararlı?

Kara, Hüma'ya çıkma teklifi ediyor!

Daha Zıpkın kimi sevdiğine tam karar vermemişken Kara, Hüma'ya çıkma teklifi eder! Peki, Kara bunu neden yaptı? Hüma bunu gidip ilk fırsatta Zıpkın'a ispiyonladığında Zıpkın'ın tepkisi ne olacak? Ya iki kardeşin arası bu mesele yüzünden açılırsa?

Ragıp neyin peşinde?

Tüm bu koşuşturma sırasında Ragıp'ı lastikçide kilitli tutarlar. Ve Sabit, Ragıp'a hayatı dar ederek adamı hayattan bezdirir! Ancak Ragıp bir şekilde hamle sırasını kendine çevirir! Kilitli olduğu halde nasıl bir koz elde etti?

Gülayşe ve Barbaros yeniden el ele!

Barbar aşkın Ferhat'ı Mecnun'u varsa bir de Barbar'ı var demişti ya, ne yapıp ne eder sonunda Gülayşe'yi hayatlarının ilk romantik randevusuna çıkarır! Gülayşe heyecandan eli ayağına dolaşarak hazırlanırken Barbar'ın Gülayşe'nin güzelliği karşısında nutku tutulur! Peki Barbar'ın yemekte konuşacağız deyip durduğu konu nedir?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kıyametin için geri sayım başladı!"

Ragıp, Ali'nin kimliği karşılığında öyle büyük bir şey ister ki herkes deliye döner ancak Gülayşe artık abisinin Mercan'a ve kız kardeşine bir an önce ulaşmasını istiyor. Ragıp bu kadar büyük ne istemiş olabilir? Peki, Gülayşe herkesin lafını çiğneyip istediği şeyi gerçekten verecek mi?

Gülayşe, Barbaros ile Gözde'yi romantik bir yemek yerken basar ve Barbaros'u terk eder! Ancak bu bir oyundur çünkü tüm engelleri yakıp yıkmış aşkları bir Gözde rüzgarıyla sarsılacak değildir. Barbaros'la Gülayşe'nin ellerini ayırmak hele hiç kolay değildir! Barbaros bir yandan da nasıl evlilik teklifi edeceğini düşünürken Nazmiye onların oyunlarına inanacak mıdır?

Nazmiye, Barbaros'un, Barbaros ise Nazmiye'nin peşinde oyun üzerine oyun kurarlar. Peki hangisi kazanacak? Üstelik Nazmiye'nin bir avantajı var: Emine'den yalnızca şer takımının haberi vardır! Tabii eğer Emine Ali'nin gerçekten kardeşiyse…

Zıpkın, Mete'den duyduğu lafın altında kalmayı kendine yediremez. Peki kendisini küçük gören Mete yüzünden, Sare'nin de öyle düşündüğüne mi inanacak? Gerçekler Zıpkın'ın yüzüne çarparken Zıpkın ya aşkından vazgeçerse?

Ateş Kuşları bir yandan tüm ailesini kaybetmiş olan Mercan'ın köklerini de araştırmaya devam ederler ve bir amcası olduğunu keşfederler. Ancak buldukları kapı kocaman bir malikaneye açılır! Yoksa Mercan'ın zengin bir amcası mı var? Peki bu yetim ve öksüz yeğenine kol kanat gerecek mi?

ATEŞ KUŞLARI 33.BÖLÜM CANLI İZLE

Ateş Kuşları yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Ateş Kuşları 30. bölümü ATV kanalında saat 20.00'de yayınlanacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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