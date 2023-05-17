Oyuncu Aslı Tandoğan'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aslı Tandoğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aslı Tandoğan ile ilgili detaylar haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aslı Tandoğan geliyor. Peki, Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Oyuncu Aslı Tandoğan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ASLI TANDOĞAN KİMDİR?

Aslı Tandoğan (d. 2 Nisan 1979, Ankara), Türk oyuncu.

Hayatı

Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasında arp sanatçısı olarak çalıştı. 2003 yılında dizi ve sinema oyuncusu olarak İstanbul'a yerleşti.

Filmografisi:

2007 : Kabadayı : Karaca

2013 : Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Ilgın

2014 : Kendime İyi Bak : Begüm

2015 : Git Başımdan : Selin

2019 : Söz Vermiştin : Lilyan

2020 : Hayalet 3: Yaşam

2023 : Kadınlara Mahsus

Televizyon:

2002 : Gülüm Gül : Gül

2003 : Çınaraltı : Gizem

Kurşun Yarası : Lale

2004 : Büyük Umutlar : Sevinç

2005 : Aşka Sürgün : Dilan

2006 : Ah İstanbul : Deniz

2006 : 29-30 : Aysel

2007 : Dicle : Dicle

2007-2009 : Dudaktan Kalbe : Lamia : 75 bölüm (1–75)

2009-2010 : Kapalıçarşı : Diyar : 38 bölüm (1–38)

2011 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Ilgın

2011 : Zehirli Sarmaşık : Yakut

2012 : Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam : Canseza

2013 : Leyla ile Mecnun : Eleanor : 2 bölüm (87–88)

2013 : A.Ş.K. : Şebnem

2016 : Melek ile Serhat : Melek : 5 bölüm (1–5)

2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Gevherhan Sultan

2018 : Güldür Güldür : Rose : 174. bölüm (Titanik skeci)

2018 : Yuvamdaki Düşman : Yasemin

2021 : Menajerimi Ara : Aslı Tandoğan

2021 : Prens : Anarkia

Yakında : Üvey Anne : İpek

Tiyatro oyunları: