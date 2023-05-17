Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Oyuncu Aslı Tandoğan'ın hayatı ve biyografisi!
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Oyuncu Aslı Tandoğan'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aslı Tandoğan kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Aslı Tandoğan ile ilgili detaylar haberimizde...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Aslı Tandoğan geliyor. Peki, Aslı Tandoğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Oyuncu Aslı Tandoğan'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ASLI TANDOĞAN KİMDİR?
Aslı Tandoğan (d. 2 Nisan 1979, Ankara), Türk oyuncu.
Hayatı
Aslı Tandoğan, 2 Nisan 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı arp bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrasında arp sanatçısı olarak çalıştı. 2003 yılında dizi ve sinema oyuncusu olarak İstanbul'a yerleşti.
Filmografisi:
- 2007 : Kabadayı : Karaca
- 2013 : Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Ilgın
- 2014 : Kendime İyi Bak : Begüm
- 2015 : Git Başımdan : Selin
- 2019 : Söz Vermiştin : Lilyan
- 2020 : Hayalet 3: Yaşam
- 2023 : Kadınlara Mahsus
Televizyon:
- 2002 : Gülüm Gül : Gül
- 2003 : Çınaraltı : Gizem
- Kurşun Yarası : Lale
- 2004 : Büyük Umutlar : Sevinç
- 2005 : Aşka Sürgün : Dilan
- 2006 : Ah İstanbul : Deniz
- 2006 : 29-30 : Aysel
- 2007 : Dicle : Dicle
- 2007-2009 : Dudaktan Kalbe : Lamia : 75 bölüm (1–75)
- 2009-2010 : Kapalıçarşı : Diyar : 38 bölüm (1–38)
- 2011 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi : Ilgın
- 2011 : Zehirli Sarmaşık : Yakut
- 2012 : Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam : Canseza
- 2013 : Leyla ile Mecnun : Eleanor : 2 bölüm (87–88)
- 2013 : A.Ş.K. : Şebnem
- 2016 : Melek ile Serhat : Melek : 5 bölüm (1–5)
- 2016 : Muhteşem Yüzyıl Kösem : Gevherhan Sultan
- 2018 : Güldür Güldür : Rose : 174. bölüm (Titanik skeci)
- 2018 : Yuvamdaki Düşman : Yasemin
- 2021 : Menajerimi Ara : Aslı Tandoğan
- 2021 : Prens : Anarkia
- Yakında : Üvey Anne : İpek
Tiyatro oyunları:
- 2013-2014 : Bütün Çılgınlar Sever Beni : Maria : Moda Sahnesi
- 2020 : Robot Çocuk Pinokyo : Anlatıcı/Anne : İş Sanat