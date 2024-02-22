Aslan burcu hangi ay? 2024 aslan burçları hangi günde doğar?

Astroloji meraklıları burçları ve yükselenleri araştırıyor. Burçların kişiye kattığı kişisel özelliklere inananlar, konu üzerinde birçok kaynaktan bilgi ediniyor. Bir önemli konu ise burçların tespiti. Aslan burcu hangi ay? Aslan burçları ayın hangi gününde doğar? İşte detaylar...

ASLAN BURCU HANGİ AY?

Zodiac burçları, her biri takvimde belirli bir ayı kapsar ve bazen tarihler karışabilir, özellikle ay sonunda doğanlar için bu durum daha belirgin olabilir. Aslan burcu için geçerli olan tarih aralığı, Temmuz ayının 22. gününden başlayarak ve 23 Ağustos tarihine kadar devam eder. Bu demektir ki, 22 Temmuz'dan sonraki herhangi bir tarih ve 23 Ağustos'a kadar olan süre içinde doğanlar Aslan burcu olarak kabul edilir. Dolayısıyla, bir kişinin Aslan burcu olabilmesi için, doğum tarihinin bu belirtilen aralıkta olması gerekir. Bu bilgi, kişilerin burçlarını doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur ve astrolojik özelliklerini daha iyi anlamalarını sağlar.