Aslan balığı nedir, zehirli mi? Aslan balığı yenir mi? MasterChef aslan balığı tarifi ve yapılışı! Aslan balığı nasıl pişirilir?

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde aslan balığı yapıldı. İzleyiciler, Aslan balığı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Aslan balığı nedir, nasıl yapılır? Aslan balığı yenir mi? MasterChef aslan balığı tarifi ve yapılışı! Aslan balığı nasıl pişirilir? İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde final oyunu için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde aslan balığı yapıldı. Peki, Aslan balığı nedir, nasıl yapılır? MasterChef aslan balığı tarifi ve yapılışı! Aslan balığı nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde...

ASLAN BALIĞI NEDİR?

Aslan balığı (Pterois), Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldenizde, mercan kayalıklarda yaşayan zehirli deniz balıklarından oluşan bir cinstir. İnsanlar için tehlike teşkil ederler. Kıyıya yakın yerler ile 50 metre derinlik arasındaki kısımlarda yaşarlar. Yetişkinleri 40 cm uzunluğa değin erişebilirler. Gözlerinin üzerinde ve ağızlarının altında pervane benzeri pektoral yüzgeçlere sahiptirler. Aslan balığı avlanırken bu yüzgeçleri açar ve avını köşeye kıstırır. Kaçma imkanı kalmayan av sonunda balığa yem olur.

Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insan ile teması sonucunda birkaç gün süren yanma, terleme ve solunum zorluğu görülebilir, hatta ölüme bile neden olabilir.