ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

24 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 24.05.2024 08:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2024 16:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokak ve Hacıkara Mahallesinin bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 24.05.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 24.05.2024 17:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Ergenekon Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: :Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Ergenekon Sokak Ve Başağaç mahallesinin Bir Kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 24.05.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 24.05.2024 20:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KARDELEN MAH 2092 SOKAK İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MOBİLYACILAR SİTESİ