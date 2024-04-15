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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

15 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 15.04.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.04.2024 18:00:00

Detay: Dodurga Mahallesi Kaan Caddesi ile Melis Caddesi köşe 150'lik vana arızasından dolayı sularda kesınti yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Türk Konut Yapı Kooperatifi tamamı

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