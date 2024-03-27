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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

27 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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