ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

7 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 4.03.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 4.03.2024 16:00:00

Detay: Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Anıl Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Yunus Emre Mahallesi Bir Kısmı. Merkez Mahallesi bir kısmı.

BALA

Arıza Tarihi: 6.03.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 6.03.2024 19:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KESİKKÖPRÜ MAHALLESİ ŞEBEKE DAĞITIM HATINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ KESİKKÖPRÜ MAHALLESİ

HAYMANA

Arıza Tarihi: 6.03.2024 17:30:00

Tamir Tarihi: 6.03.2024 23:55:00

Detay: Sayın Abonemiz, Haymana İlçesi içerisinde merkez mahalleleri besleyen başdeğirmen tesisinde enerji kesintisinden dolayı 06.03.2024 çarşamba günü saat 23:59'a kadar sularda basınç düşüklüğü ve yer yer susuzluk meydana gelecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeni Mahalle, Çaldağı, Kayabaşı,Medrese, Seyran Mahalleleri

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.03.2024 11:35:00

Tamir Tarihi: 7.03.2024 19:00:00

Detay: Dodurga Mahallesi Çiğdem Caddesi girişi pe 110'luk boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: çiçekkent Sitesi tamamı