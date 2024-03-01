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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 1 Mart günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 1 Mart Ankara su kesintisi saatleri...

1 MART ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 28.02.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 28.02.2024 19:00:00

Detay: Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kesikköprü Gaziosmanpaşa, Erdemli ve Kızılırmak Mahalleleri

AYAŞ

Arıza Tarihi: 1.03.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2024 17:00:00

Detay: Ayaş Gökler Mahallesini besleyen 160'lık PE100 Boru içme suyu ana iletim hattında oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Gökler Mahallesi geneli

MAMAK

Arıza Tarihi: 1.03.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2024 18:00:00

Detay: MAMAK Yeni Bayındır mahallesi 1917 sok içi oluşan arıza nedeniyle saat 18:00 kadar su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Yeni Bayındır mah üst kotlar ve Yeşilbayır mah üst kotlar

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 1.03.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.03.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi bahçelievler mahallesi 35 caddede @ 160 PE borudaki arıza nedeniyle 01/03/2024 saat 15:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Bahçelievler mahallesinin bir kısmı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 1.03.2024 16:50:00

Tamir Tarihi: 1.03.2024 19:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIMBEYAZIT MAHALLESİ İZZETBEGOVİÇ CADDESİN'DE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: YILDIRIMBEYAZIT MAHALLESİ İZZETBEGOVİÇ CADDESİ VE BAĞLI SOKALAR

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