ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...
29 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
BALA
Arıza Tarihi: 28.02.2024 13:00:00
Tamir Tarihi: 28.02.2024 19:00:00
Detay: Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Kesikköprü Gaziosmanpaşa, Erdemli ve Kızılırmak Mahalleleri
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 29.02.2024 13:00:00
Tamir Tarihi: 29.02.2024 19:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi ballık pınar caddesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 29/02/2024 saat 13:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Ballık pınar mahallesi.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 29.02.2024 14:20:00
Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00
Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YUKARIYURTÇU MAHALLESİ 4392 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: YUKARI YURTÇU KÖYÜ GENELİ
AKYURT
Arıza Tarihi: 29.02.2024 15:00:00
Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00
Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 29.02.2024 16:00:00
Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00
Detay: Pursaklar Peçenek mahallesi Peçenek caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: -Altinova mahallesi bir kısmı -Peçenek mahallesi bir kısmı