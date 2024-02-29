Üye Girişi
Haberler

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Güncelleme:

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

29 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 28.02.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 28.02.2024 19:00:00

Detay: Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi içerisinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Kesikköprü Gaziosmanpaşa, Erdemli ve Kızılırmak Mahalleleri

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 29.02.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 29.02.2024 19:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi ballık pınar mahallesi ballık pınar caddesinde @ 110 PE borudaki arıza nedeniyle 29/02/2024 saat 13:00 ile 19:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: Ballık pınar mahallesi.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 29.02.2024 14:20:00

Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ YUKARIYURTÇU MAHALLESİ 4392 SOKAK İÇERİSİNDE İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: YUKARI YURTÇU KÖYÜ GENELİ

AKYURT

Arıza Tarihi: 29.02.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00

Detay: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALIKHİSAR MAHALLESİ ÖZAL BULVARI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 29.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 29.02.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar Peçenek mahallesi Peçenek caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Altinova mahallesi bir kısmı -Peçenek mahallesi bir kısmı

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ankara Gündem Gündem Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title