ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 23 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 23.02.2024 10:50:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 13:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KÜÇÜK DAVDANLI ŞEBEKE DAĞITIM HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIS

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ KÜÇÜK DAVDANLI MAHHALLESİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 23.02.2024 11:50:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 22:00:00

Detay: Sinanlı Mahallesi Değirmen Başı Mevkinde bulunan kuyunun Enerji-SA arızası sebebiyle Sinanlı genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Cuma, Hocasinan, Mahkeme Mahalleleri

SİNCAN

Arıza Tarihi: 23.02.2024 13:00:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 20:00:00

Detay: MEVLANA MAHALLESİ 447 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.

Etkilenen Yerler: 447 SOKAK 449 SOKAK 460 SOKAK VE ANDİÇEN CADESİ BİR KISMI

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 23.02.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 17:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Hacıkara 1 Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arıza Sebebi İle Su Kesintisi Uygulanmaktadır (Vemiş Olduğumuz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dİleriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Hacıkara 1 Sokak ve Hacıkara Mahallesi Bir Kısmı

MAMAK

Arıza Tarihi: 23.02.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 16:00:00

Detay: MAMAK Ege mahallesi Mustafa Yücel Özbilgin cad içinde oluşan @150 dukdil içme suyu şebeke arızası nedeniyle saat 16:00 kadar su verilemiyecektir

Etkilenen Yerler: Ege mahallesi Mustafa Yücel Özbilgin cad

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 23.02.2024 16:05:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 18:00:00

Detay: Atapark mahallesi 1300.sokak içerisinde Q100 lük şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı tamiratını yapmak için su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Atapark Mahallesi ve civarı

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 23.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 19:00:00

Detay: Doğantepe Mahallesi 1279.Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Doğantepe Başpınar ve Solfasol Mahallelerinin bir kısmı

AKYURT

Arıza Tarihi: 23.02.2024 16:40:00

Tamir Tarihi: 23.02.2024 19:00:00

Detay: YILDIRIM MAHALLESİ KIŞLA SOKAK İÇİNDE MÜTEAHHİT KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİR BU NEDENLE DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ