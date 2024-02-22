ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 22 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 22 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

22 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BALA

Arıza Tarihi: 22.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 22.02.2024 19:00:00

Detay: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSUNA DEBİMETRE BAĞLANTISI YAPILAMASI İÇİNSU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BALA İLÇESİ AFŞAR MAHALLESİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 22.02.2024 15:30:00

Tamir Tarihi: 22.02.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT ŞEKER MAHALLESİ 1438 CADDE İÇİNDE Ø100 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ŞEKER MAHALLESİ GENELİ ŞEHİT OSMAN AVCI MAHALLESİ BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 22.02.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 22.02.2024 20:00:00

Detay: Plansız su kesinti tarihi 22.02.2024 saat 17:00 Tamir tarihi 22.02.2024 saat 20:00 Adres:Çankaya Ahlatlıbel mahallesi ,1833.sokak no:36 önü,90 lık pcv şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Ahlatlıbel mahallesi Alt kotları.