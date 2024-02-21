ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Şubat günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

21 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 21.02.2024 14:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ATAKENT MAHALLESİ 1478 CADDE İÇERİSİNDE Ø800 LÜK ÇELİK BORU İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ATAKENT MAHALLESİ GENELİ VE TOPÇU MAHALLESİNİN GENELİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 21.02.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 19:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ ATAKENT MAHALLESİ 1478 CADDE İÇERİSİNDE Ø800 LÜK ÇELİK BORU İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAK; SİNCAN İLÇESİNDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: AHİEVRAN,AKŞEMSETTİN,İSTASYON,PLEVNE,ATATÜRK,MARAŞALÇAKMAK,SELÇUKLU,ERTUĞRULGAZİ,OSMANLI, ANDİÇEN,MALAZGİRT,SARAYCIK,ÇİMŞİT,YENİKENT MAHALLELERİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 21.02.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 19:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi saray fatih mahallesi Yavuz sultan caddesinde yapılacak olan deplase çalışmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih mahallesi mahmudiye küme evleri civarı

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 21.02.2024 18:00:00

Tamir Tarihi: 21.02.2024 20:00:00

Detay: Pursaklar Mimar sinan mahallesi Alparslan bulvarı çerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Mimar sinan mahallesi Bir kısmı Merkez mahallesi bir kısmı