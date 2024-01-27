ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 27 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 27 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

27 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 27.01.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 27.01.2024 19:15:00

Detay: Hocasinan Mahallesi içerisinde Ø110 luk PE100 içme suyu dağıtım hattı boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Sinanlı Hocasinan, Cuma, Mahkeme Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 27.01.2024 11:20:00

Tamir Tarihi: 27.01.2024 18:00:00

Detay: BEYPAZARI İLÇESİ: AYVAŞIK MAHALLESİ BOZTEPE KÜME EVLERİ ÇAĞRI KENT VİLLARI HİDRAFOR DA MEYEDANA GELEN BAYPAS ARIZASAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANMAKTADIR (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: ETKİLENEN YERLER: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Kümeevleri Ve Çağrı kent Villaları Bir Kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.01.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 27.01.2024 19:00:00

Detay: Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı 211 numaralı bina önünde ani oluşan ØPE 225'lik şebeke hattı arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı ve civarı