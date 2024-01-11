ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

11 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 20:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ FEN İŞLERİ CADDE İÇERİSİNDE Ø200 MM ÇELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: EŞREF BİTLİS KIŞLASI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 11.01.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 22:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi 1482 caddede Q 225 PE borudaki arıza nedeniyle 11/01/2024 saat 12:00 ile22:00 arasında su kesintisi yapılacaktır

Etkilenen Yerler: HACILAR MAHALLESİNİN BİR KISIMI

SİNCAN

Arıza Tarihi: 11.01.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 20:30:00

Detay: Bacı mahallesi bacı kuyularında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 11.01.2024 15:10:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 18:00:00

Detay: ÇUBUK İLÇESİ YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ ONURLU 8 SOKAK'TA MEYDANA GELEN Ø110'LUK POLİETİLEN BORU ARIZASINDAN DOLAYI SAAT 18:00'A KADAR SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.

Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİ İBNİ SİNA CADDESİNE VE RAUF DENKTAŞ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR