ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Ağustos Ankara su kesintisi listesi!
Gündem Haberleri
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 15 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 15 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...
15 AĞUSTOS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 14.08.2023 11:40:00
Tamir Tarihi: 14.08.2023 16:00:00
Detay: Nasuh akar mahallesi Türk ocağı cd 1401 sokak içi Ø125 'lik şebeke arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Nasuh akar mahallesi, Balgat mahallesi , oğuzlar mahallesi , Ehlibeyt mahallesi
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 14.08.2023 11:00:00
Tamir Tarihi: 14.08.2023 17:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ KENTKOOP MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN BAHADIR CADDE SEĞMENLER SİTESİ İÇİNDE BULUNAN Ø100 ŞEBEKE BORU ARIZASI NEDENİYLE PLANSIZ KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: KENTKOOP MAHALLESİ ŞEHİT HÜSEYİN BAHADIR CADDE VE CİVARI