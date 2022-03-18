Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 37. son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 37. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Aşk Mantık İntikam, No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Aşk Mantık İntikam son bölüm izle! Aşk Mantık İntikam 37. bölüm full HD izle! Aşk Mantık İntikam 37. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

AŞK MANTIK İNTİKAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşk Mantık İntikam her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır. Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar. Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir. Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır. Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM HD İZLE!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NE?

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Leyla bu şirkette işe başlar.

AŞK MANTIK İNTİKAM OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

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