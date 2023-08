Aside tarifi! Masterchef Aside nedir, nasıl yapılır? Aside için gerekli malzemeler nelerdir? Asîde hangi ülkeye ve yöreye ait?

Masterchef 22 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Aside yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Aside nasıl yapılır? Aside için gerekli malzemeler nelerdir? Aside tarifi! Aside nasıl yapılır? Aside nedir, ne demektir? Aside hangi yereye aittir? Aside tarifi haberimizde...

ASİDE NEDİR, NE DEMEK? ASİDE HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Asîde Arap mutfağında bulunan bir çeşit yemektir. Ayrıca asude aslı Arapça olup asîde'den bozulmuş, nişasta ile yapılan bir tür helvadır. Asîde için belgelenmiş en eski tariflerden biri, İbn Sayyar al-Warraq'ın Kitab al-?abi? adlı onuncu yüzyıl Arapça yemek kitabında bulunur .

Osmanlı Mutfağındaki Çeşitleri

Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de tarifi vardır. Tarifi:Arap yemeği dahi derler. Tarîk-i tabhı: Evvela birkaç baş soğanı rûgan-ı sâde ile bir tencerede âdi kavurup içine iyice havanda döğülmüş kuru bamya ve ufak parelenmiş kırmızı biber, eğer muzırdır denilir ise çokça kara biber koyup bir-iki karıştırdıkta üzerine çokça su ve bir miktar tuz koyup pişirip amade edeler. Badehu diğer bir tencereye tuzluca su koyup kor üstünde kaynamaya başlar iken içine elenmiş dakîk-i hâsdan karıştırarak vazedip koyuldukta kepçe nin tersiyle ezerek hamur kokusu gidince aheste ateşte pişirip indirdikte kaşığı eritilmiş rûgan-ı sâdeye bulayıp büyücek kesip sahana veyahut karavanaya istif edip üzerine hazırlanan bamya mamulünden bolca döküp tenâvül buyrula. Tuhaf taam olur. Bazı mahalde hamuru bütünce koyup ortasını çukurlatıp bamya mamulünü içine doldururlar. Bir de Arap aşçılar taze bamya vaktinde ayıkladıkları bamya tepelerini kurutup onunla tabh ederler.

ASİDE İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Hamur için:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı tereyağı veya margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

İç harcı için:

Yarım su bardağı ceviz içi

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limon suyu

ASİDE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu kaynatın, ardından limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Hamur için bir tavada tereyağını eritin.

Eritilmiş tereyağına irmiği ekleyin ve irmik rengi dönene kadar kavurun.

Ardından unu ekleyin ve un da kavrulana kadar karıştırarak pişirin.

Sıvı yağı da ekleyin ve karıştırın.

Son olarak suyu ekleyin ve karıştırarak koyu bir hamur elde edene kadar pişirin.

Hamuru ocaktan alın ve biraz soğumaya bırakın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içinde açın.

Hamurun ortasına ceviz içi koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin.

Hazırladığınız hamurları servis tabağına alın.

Hazırladığınız soğuyan şerbeti hamurların üzerine dökün. Şerbeti çekmeleri için biraz bekletin.

Asîdeler şerbeti çektikten sonra servise hazır hale gelir. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Genellikle Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz tercih edilir.

Bu tarifle geleneksel "Asîde" tatlısını hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!