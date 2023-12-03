Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon üzerinden yaptığı hesaplama ile asgari ücrette zam senaryolarını anlattı. Peki, Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden?

Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden?

Aralık ayına girilmesiyle milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan komisyon ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Peki, Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden?

ASGARİ ÜCRETE BİR ZAM MI YAPILACAK?

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.

Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.