NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanması beklenen asgari ücrete ek zamla ilgili de konuştu. Peki, Asgari ücret saat kaçta açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bugün açıklanması beklenen yeni asgari ücret tutarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zammın belirlenmesi için çalışmalarını tamamladı. Komisyon dün ikinci kez toplanırken yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.