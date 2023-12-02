ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika?

Milyonlarca asgari ücretlinin merak ettiği "Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika?" Sorusu sonunda açığa kavuştu. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanları şaşırttı. Peki, Asgari ücret ara zam kalktı mı? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? İşte detaylar…

'Vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz' diyen Erdoğan, 'Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır' dedi. Peki ama Asgari ücret ara zam kalktı mı? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai kentinde düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu.

ASGARI ÜCRET 2024 ARA ZAM OLACAK MI?

Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını yaptığını ifade eden Erdoğan, "Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek. Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2024 SON DAKİKA?

Açıklamasının devamında yüksek enflasyona da vurgu yapan Erdoğan, "Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız" şeklinde konuştu.