Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta ve 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak ve asgari ücret zammı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Peki, Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir?

Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta ve 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir merak ediliyor. Ocak 2024 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak ve asgari ücret zammı ne zaman belli olacağı gündeme geliyor. Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret maratonu başladı. Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajı verirken, TİSK Başkanı Burak Akkol da istihdamın korunması için devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ise asgari ücretin halen açlık sınırının altında olduğunu belirterek "Beklentimiz işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir." dedi. Komisyon 2. toplantısını 18 Aralık'ta yapacak.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.