ASELSAN neden düşüyor? 17 Ekim Aselsan hisse fiyatı ne kadar? Hisse senetleri neden düşüşte?

Borsa İstanbul'da işlem gören ve savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından biri olan ASELSAN, 17 Ekim 2025 itibarıyla değer kaybı yaşayan hisseler arasında yer aldı. Yatırımcıların radarında olan "ASELSAN neden düşüyor?" sorusu, son günlerde artan satış baskısı ve dalgalı piyasa koşullarıyla birlikte gündemin üst sıralarına yerleşti.

17 EKİM ASELSAN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

ASELSAN hisse fiyatı, 17 Ekim sabah saatlerinde yüzde 3,14'lük bir düşüşle ₺197,60 seviyesine geriledi. Bu sert düşüş, hem şirket özelinde gelişmeler hem de makroekonomik faktörlerin birleşimiyle açıklanabilir. Uzmanlara göre, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası, yabancı yatırımcının risk iştahındaki azalma ve küresel piyasalardaki dalgalanma ASELSAN gibi güçlü temellere sahip hisseleri bile baskılayabiliyor.

Ayrıca, ASELSAN'ın geçtiğimiz haftalarda açıklanan mali verileri beklentilerin bir miktar altında kalmış, bu da kısa vadeli yatırımcılar arasında kar satışlarını hızlandırmıştı. Teknik analizde kritik destek seviyesi olarak öne çıkan ₺195 bandının altına inilmesi, algoritmik işlemleri tetikleyerek satışları artırmış olabilir.

17 EKİM ASELSAN HİSSE FİYATI NE KADAR?

ASELSAN hisseleri 17 Ekim 2025 sabah saatlerinde ₺197,60 seviyesinde işlem gördü. Bu, önceki kapanışa göre -₺6,40'lık bir azalma anlamına geliyor. Gün içindeki en düşük işlem seviyesi ise ₺195,10 olarak kaydedildi. Hissenin gün içindeki fiyat aralığına baktığımızda, yatırımcıların kararsız bir tutum sergilediği ve satış baskısının ağırlık kazandığı görülüyor.

Bu fiyat hareketleri, yalnızca ASELSAN'a özel değil. 17 Ekim'de genel olarak Borsa İstanbul'da da negatif bir seyir hâkimdi. Bu nedenle, ASELSAN'daki düşüşü sadece şirket performansıyla değil, genel piyasa şartlarıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor.

17 EKİM BORSA NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

Borsa neden düşüyor? sorusu, son dönemde yalnızca bireysel yatırımcıların değil, kurumsal yatırımcıların da yanıt aradığı bir konu. 17 Ekim 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'daki satış dalgasının arkasında hem yurtiçi hem de küresel ölçekte önemli gelişmeler bulunuyor.

Yurtiçi Etkenler:

Merkez Bankası'nın faiz politikası: Enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sürdürülen sıkı para politikası, borsa üzerinde kısa vadeli baskı oluşturuyor. Faizlerin yüksek seyretmesi, alternatif yatırım araçlarına olan ilgiyi artırarak hisse senetlerinden çıkışı teşvik ediyor.

Ekonomik veri akışı: Sanayi üretimi, enflasyon ve işsizlik gibi makro göstergelerin beklentileri karşılamaması, yatırımcı güveninde dalgalanmalara yol açıyor.

Küresel Etkenler:

ABD'de federal hükümetin kapanma ihtimali: Bu durum, yatırımcılar için ciddi bir belirsizlik yaratıyor ve küresel piyasalarda risk iştahını azaltıyor.

Küresel bankacılık sektörü ile ilgili endişeler: Özellikle ABD ve Avrupa'da bazı bankaların bilanço problemleri, sermaye piyasalarına olan güveni zedeliyor.

Tüm bu gelişmelerin toplam etkisi, Borsa İstanbul'da geniş tabanlı bir satış dalgası olarak kendini gösterdi.

17 EKİM BİST100 ENDEKSİ YÜZDE KAÇ DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'un en çok takip edilen göstergelerinden biri olan BIST 100 endeksi, 17 Ekim 2025 sabahında sert bir düşüşle güne başladı. Açılışta endeks, bir önceki kapanışa göre 32,55 puan azalarak 10.338,24 seviyesine geriledi. Bu da yaklaşık olarak yüzde 0,90'lık bir değer kaybı anlamına geliyor.

Gün içerisinde de satış baskısı devam etti. Bankacılık endeksi %0,50, holding endeksi ise %0,35 oranında gerilerken; turizm sektörü, %1,10'luk düşüşle dikkat çekti. Öte yandan, madencilik sektörü %0,96 artışla pozitif ayrışan nadir sektörlerden biri oldu.

Teknik Görünüm:

Destek Seviyeleri: 10.200 ve 10.100 puan

Direnç Seviyeleri: 10.400 ve 10.500 puan

Bu seviyeler, kısa vadeli yatırımcılar için önemli karar noktaları olabilir. Eğer endeks 10.200 seviyesinin altına sarkarsa, satışların derinleşmesi söz konusu olabilir.

ÖNEMLİ: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir!