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Ak Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 5 gün süren saha programı kapsamında 32 köy ve mezrayı ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve beklentileri ele alınırken Tatar, bölgedeki yatırımlar, Terörsüz Türkiye süreci ve maden potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde gerçekleştirilen programda AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve beraberindeki heyet, köy sakinleriyle bir araya geldi. AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı ve İstanbul Koordinatörü Sıddık Sadıkoğlu’nun ailesinin yaşadığı köyde düzenlenen programda vatandaşlarla yemek programı gerçekleştirildi.

Yemeğin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatar, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin bilgi verdi. Toplantıda vatandaşların talepleri, bölgedeki yatırımlar ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

5 GÜNDE 32 KÖY VE MEZRA ZİYARET EDİLDİ

Arslan Tatar, beraberindeki heyetle birlikte Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı toplam 32 köy ve mezrayı kapsayan beş günlük saha programı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Program kapsamında Uludere ilçesinde Andaç, Bağlı, Bağlıca, Ballı, Dağdibi, Gülyazı, Işıkveren, İnceler, Ortabağ, Ortaköy, Ortasu, Taşdelen ve Yemişli köyleri ziyaret edildi.

Beytüşşebap ilçesinde ise Aşağıdere, Ayvalık, Başaran, Beşağaç, Boğazören, Bolağaç, Bölücek, Cevizağacı, Çığlıca, Dağaltı, Gökçe, Güneyyaka, Günyüzü, Ilıcak, Koyunoba, Mezraa, Mutluca, Pirinçli ve Söğütce köylerinde vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini belirten Tatar, bölgede devam eden ve tamamlanan yatırımları da yerinde incelediklerini ifade etti.

Köy ve mezralarda vatandaşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tatar, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi ve sorunların çözümüne yönelik çalışmaların önemine değindi.

TATAR'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Saha ziyaretleri sırasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de vatandaşlarla görüştüklerini belirten Arslan Tatar, temas kurdukları vatandaşların yüzde 95'inin memnuniyetini dile getirdiğini söyledi.

Sürecin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Tatar, bölgedeki huzur ortamının ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önem taşıdığını kaydetti.

BEYTÜŞŞEBAP VE ULUDERE'NİN MADEN POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin maden kaynaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tatar, bölgede çinko, bakır ve diğer madenlerin bulunduğunu belirtti.

Bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasının yeni istihdam ve geçim imkânları oluşturabileceğini ifade eden Tatar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı "İnşallah bu huzur ortamıyla birlikte bu coğrafya güvenliğin ve huzurun merkezi olacak. Şırnak nasıl petrolün başkenti olduysa Beytüşşebap ve Uludere de maden konusunda büyük bir potansiyele sahip. Çinko, bakır ve diğer madenlerimizin ekonomiye kazandırılmasıyla vatandaşlarımız için yeni geçim kaynakları oluşacak."

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN SÜRECE VERDİĞİ DESTEĞE DEĞİNDİ

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Tatar, sürecin başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, verdiği destek dolayısıyla da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Sürecin siyasi cesaret ve kararlılık gerektirdiğini belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı "Gerçekten bu sürece baldıran zehri diyorum. Geçmişteki liderlerin de gelecekteki liderlerin de kolay kolay cesaret edemeyeceği bir adımdır. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu coğrafyadaki mazlum insanlara verdiği değerin, cesur ve kararlı liderlik duruşunun göstergesidir. Milletimiz de Cumhurbaşkanımızı dualarından eksik etmeyecektir."

Tatar, sürecin Türkiye'ye huzur ve esenlik getirmesini temenni ederek bölgenin kalkınmasına yönelik yeni projelerde yer almak istediklerini belirtti.

BOLAĞAÇ KÖYÜNDEKİ PROGRAMA KATILAN İSİMLER

Beytüşşebap ilçesine bağlı Bolağaç köyünde gerçekleştirilen programa Şırnak Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçekli, kurum müdürleri ve AK Parti Şırnak İl Yönetimi üyeleri katıldı.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu