Arsen Gürzap kimdir? Arsen Gürzap kaç yaşında, nereli? Arsen Gürzap hayatı ve biyografisi!

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ARSEN GÜRZAP KİMDİR?

Doğum: 1950 (73 yıl yaşında),

Babası Gürcü kökenli[3] olan Gürzap, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümü mezunu olup, Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde sanat hayatına başladı. 1987'den bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaktadır. Tiyatro İstanbul'da da bir süre çalışan sanatçı; MSÜ Tiyatro bölümünde de dersler vermiş olup, eşi Can Gürzap ile birlikte Dialog adlı okulun kurucu kadrosunda yer aldı. 15 yılda 15.000 mezun veren okulda sunuculuk, güzel konuşma, insan ilişkileri eğitmeni olarak dersler vermektedir. Arsen Gürzap sinema filmleri ve dizilerde de rol almış, seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Son yıllarda en ses getiren seslendirme çalışması LÖSEV Lösemili çocuklar Vakfı'nın tanıtım filmleri olmuştur.

Tiyatro oyunları

Yönettiği oyunlar

1995: Giydirici : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996: Orkestira : Arthur Miller - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003: Vişne Bahçesi : Anton Çehov - Eskişehir Şehir Tiyatrosu

Rol aldığı oyunlar

1967: Deli İbrahim : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1969: Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972: Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu

1975: Düşüş : Nahit Sırrı Örik - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976: İnsandan Kaçan : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977: Hedda Gabler : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978: Pof ile Paf : Ergun Sav - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1979: Antigone : Jean Anouılh - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1980: Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1981: Kösem Sultan : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984: Lysistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1987: Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1988: Altı Kişi Yazarını Arıyor : Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991: Afife Jale : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992: Savaş Yorgunu Kadınlar: Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999: Kırmızı Kara Ağaç : Bilgesu Erenus - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999: İdeal Bir Koca : Oscar Wilde* Tuhaf Bir Çift : Neil Simon - Tiyatro İstanbul

2000: Tuhaf Bir Çift : Neil Simon - Tiyatro İstanbul

Filmografisi

1982: O Kadın

1982: Tohum ve Toprak

1991: Yıldızlar Gece Büyür

2003: Bir İstanbul Masalı

2005: Kanlı Düğün

2006: Sağır Oda

2008: Gölgesizler : Ümit Ünal

2010: Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan

2011: Küçük Hanımefendi