Armageddon filmi konusu ne, oyuncuları kim? Armageddon ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Armageddon filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Armageddon konusu, özeti ve Armageddon oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Armageddon filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Armageddon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Armageddon filmini izleyecek olanların merak ettiği Armageddon konusu nedir, Armageddon oyuncuları kimler ve Armageddon özeti gibi konuları inceliyoruz.
ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tür: Aksiyon, Bilimkurgu
Yönetmen: Michael Bay
Yapım: 1998
Oyuncular: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler
Michael Bay'den muhteşem bir görsel efekt şöleni… Teksas büyüklüğündeki bir meteor dünyaya yaklaşmaktadır. NASA yöneticisi Dan Truman'a (Billy Bob Thornton) göre çarpışma büyük bir felakete neden olacaktır ve bunu engellemek için önlerinde sadece 18 gün vardır. Meteor mutlaka etkisiz hale getirilmelidir.
Tek çare ise meteora yaklaşıp merkezine nükleer patlayıcı yerleştirmektir. Harry Stamper (Bruce Willis) ve ekibi bu zorlu görevi yerine getirmek için yola çıkar.
Devasa bir meteor yaklaşıyor
Çarpışma dünyayı yok edecek
Tek çare meteoru parçalamak
Cesur bir ekip yola çıktı
İnsanlığın kaderi onların elinde
Yayın Saati:21:00
Yayın Tarihi:07 Mart Çarşamba