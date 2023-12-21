Armageddon filmi konusu ne, oyuncuları kim? Armageddon ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Armageddon filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Armageddon filmini izleyecek olanların merak ettiği Armageddon konusu nedir, Armageddon oyuncuları kimler ve Armageddon özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARMAGEDDON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tür: Aksiyon, Bilimkurgu

Yönetmen: Michael Bay

Yapım: 1998

Oyuncular: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler

Michael Bay'den muhteşem bir görsel efekt şöleni… Teksas büyüklüğündeki bir meteor dünyaya yaklaşmaktadır. NASA yöneticisi Dan Truman'a (Billy Bob Thornton) göre çarpışma büyük bir felakete neden olacaktır ve bunu engellemek için önlerinde sadece 18 gün vardır. Meteor mutlaka etkisiz hale getirilmelidir.

Tek çare ise meteora yaklaşıp merkezine nükleer patlayıcı yerleştirmektir. Harry Stamper (Bruce Willis) ve ekibi bu zorlu görevi yerine getirmek için yola çıkar.

Devasa bir meteor yaklaşıyor

Çarpışma dünyayı yok edecek

Tek çare meteoru parçalamak

Cesur bir ekip yola çıktı

İnsanlığın kaderi onların elinde

Yayın Saati:21:00

Yayın Tarihi:07 Mart Çarşamba