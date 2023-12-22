Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Aralık Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 22 Aralık Cuma akşamı 656'inci bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mehmet, arkadaşını şehit eden Ramo'nun peşine düşüyor!

Mehmet, Ramo'nun İstanbul'da olduğunu öğrendikten sonra peşine düşüyor. Ramo'nun ise, ekibe kötü bir sürprizi vardır. Mehmet ve ekip, Ramo'nun kalleş eylemini durdurabilecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken Sadullah, Rıza Baba ve Ekibi Ünal konusunda uyarıyor ve asıl düşman hakkında bilgiler veriyor. Peki, Rıza Baba ve ekip, Mehmet'i durdurabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar'ın öldürülmesi başta Aylin olmak üzere Rıza Baba ve ekibini çok üzüyor. Öte yandan Komiser Mehmet pusuya düşürülüyor. Tüm bunlar yaşanırken Komiser Seval ekibe dahil oluyor.