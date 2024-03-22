Arka Sokaklar CANLI izle! 22 Mart Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başladı. Sevilen dizi 8 MartCuma akşamı 669'uncubölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, Arda'yı durdurabilecek mi?

Rıza Baba ve ekip, İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştirecek çetenin peşine düşer ve bu eylemi engellemeye çalışır. İlacın etkisi altında olan Arda üstüne bomba bağlı bir şekilde İstanbul'un en işlek meydanlarından birine gelir. Ekip, Arda'ya zarar vermedin onu etkisiz hale getirmeye çalışır. Peki Ekip, Arda'yı durdurabilecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Örgüt, Seval'i ölüm listesine aldı!

Arka Sokaklar 664. Bölümde örgüt lideri olan adam, kardeşini öldüren Seval'i ölüm listesine alıyor ve arabasının üzerine mermi koyarak onu tehdit ediyor!

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da

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